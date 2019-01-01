Прием денег, кассовое обслуживание
Готовые интеграции для всех платформ интернет-магазинов
Забор товаров, хранение товаров на складе
и еще более 20 преимуществ
это сервис доставки для интернет-магазинов с опытом работы более 19 лет на рынке.
- Широкая география
- Персональный подход к каждому клиенту
- Разнообразная сетка тарифов
- Автоматизация раздела доставки на вашем сайте
- Регулярный перевод наложенного платежа
- Бесплатная упаковка
Полный, отлаженный, простой, удобный сервис доставки для интернет магазинов
- Оставляете заявку
на договор
Отправить заявку
- Заключаем договор
- Обучаем
- Сопровождаем отправки
- Переводим наложенный платеж за товар
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Бесплатное хранения на ПВЗ
(В течение 14 календарных дней с момента поступления товара на ПВЗ)
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Бесплатная упаковка
(Предоставляем пакеты формата А4,А3 и картонные конверты)
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Кассовое обслуживание
(Прием наложенного платежа наличными и по банковским картам)
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Примерка и частичная доставка
(15 минут бесплатного ожидания курьера на адресе. Все ПВЗ оснащены примерочными)
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Возврат товара
(Все товары, которые невостребованные клиентом, мы вернем за 50% от стоимости доставки)
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СМС уведомления клиентов
(Все клиенты получают бесплатное СМС уведомление от компании СДЭК о поступлении товара на ПВЗ)
Что вы выберите? Работать с прверенной, надежной компанией или довериться подрядчикам. которые срывают сроки доставки, задерживают или вообще не возвращают деньги полученные от клиентов?
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- Спецтарифы для интернет-магазинов
- Единоразовый забор груза
- Перевод наложенного платежа
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СДЭК курьерская доставка - комплексные решения
Бурное развитие электронной торговли обязано компаниям по доставке товаров с интернет магазина покупателю, в числе которых СДЭК занимает лидирующие позиции. Компания СДЭК вышла на рынок доставки отправлений ровно в начале третьего тысячелетия – в 2000 году. За это время она выросла с регионального уровня до международного, завоевывая все большую популярность. В настоящее время компания осуществляет все виды трансфера.
Новое дыхание в СДЭК получил древний способ доставки курьером. Курьерская служба работает на всем пути трансфера заказа от отправителя до получателя. Но особенно она востребована в городах в сегменте от магазина до покупателя. Никакая другая служба не доставит так вовремя живые и свежие цветы любимой, ко дню рождения или семейному торжеству как курьер СДЭК.
СДЭК предоставляет сервис классической экспресс доставки отправлений по всем регионам РФ и Казахстане в обычные сроки. Трансфер заказа этим сервисом по городу и области осуществляется в течение суток с момента отправки. По России зависимо от удаленности трансфер длится от одного до нескольких дней. В зависимости от веса товара есть два вида экспресс трансфера:
- экспресс-лайт – до 30 кг, предназначен для срочного трансфера документов, писем, а также небольших посылок по городу;
- экспресс-тяжеловесы – от 30 кг, предусматривает трансфер тяжелых грузов самолетами и автомобильным транспортом по области, а также регионам России.
Срочную доставку заказов СДЭК осуществляет с помощью двух сервисов: супер-экспресс и блиц-экспрес. Для супер-экспресс вес отправлений не должен превышать 30 кг, а для блиц-экспрес – 5 кг.
СДЭК доставка по Москве с ее невероятно высоким уровнем урбанизации определяет специфику сервиса. Развитая транспортная сеть позволяет разместить пункты получения заказов (ПВЗ) в наиболее удобных для получателей местах транспортных пересечений линий метро, автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов.
В дополнение к этому ЭСДК в Москве создал развитую курьерскую службу с большим автомобильным парком, которая осуществляет экспресс доставки по городу и области. Колл центр СДЭК поддерживает постоянную телефонную связь с клиентами по доставке заказов. Клиент может изменить время, а также место получения заказа, вызвать курьера для оформления заказа, получить консультацию менеджеров.
Благодаря усовершенствованиям в СДЭК стала популярна доставка заказов наложенным платежом. С ноября 2014 года клиенты получили опцию оплачивать наложенные платежи через терминалы в ПВЗ, банковскими карточками, а также другими доступными электронными способами. Введение сервиса «Наложка» повысило доверие участников торговли к этой форме оплаты товара. Кроме того, теперь курьеры снабжены эквайрингом и принимают наложенные платежи с банковской карточки в желательном для заказчика месте.
В конечном итоге, продуманный комплекс решений СДЭК определил создание полнофункционального сервиса курьерской доставки товаров для интернет магазинов, и занять компании лидирующий позиции в этом бизнесе.