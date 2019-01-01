СДЭК курьерская доставка - комплексные решения

Бурное развитие электронной торговли обязано компаниям по доставке товаров с интернет магазина покупателю, в числе которых СДЭК занимает лидирующие позиции. Компания СДЭК вышла на рынок доставки отправлений ровно в начале третьего тысячелетия – в 2000 году. За это время она выросла с регионального уровня до международного, завоевывая все большую популярность. В настоящее время компания осуществляет все виды трансфера.

Новое дыхание в СДЭК получил древний способ доставки курьером. Курьерская служба работает на всем пути трансфера заказа от отправителя до получателя. Но особенно она востребована в городах в сегменте от магазина до покупателя. Никакая другая служба не доставит так вовремя живые и свежие цветы любимой, ко дню рождения или семейному торжеству как курьер СДЭК.

СДЭК предоставляет сервис классической экспресс доставки отправлений по всем регионам РФ и Казахстане в обычные сроки. Трансфер заказа этим сервисом по городу и области осуществляется в течение суток с момента отправки. По России зависимо от удаленности трансфер длится от одного до нескольких дней. В зависимости от веса товара есть два вида экспресс трансфера:

экспресс-лайт – до 30 кг, предназначен для срочного трансфера документов, писем, а также небольших посылок по городу;

экспресс-тяжеловесы – от 30 кг, предусматривает трансфер тяжелых грузов самолетами и автомобильным транспортом по области, а также регионам России.

Срочную доставку заказов СДЭК осуществляет с помощью двух сервисов: супер-экспресс и блиц-экспрес. Для супер-экспресс вес отправлений не должен превышать 30 кг, а для блиц-экспрес ­– 5 кг.

СДЭК доставка по Москве с ее невероятно высоким уровнем урбанизации определяет специфику сервиса. Развитая транспортная сеть позволяет разместить пункты получения заказов (ПВЗ) в наиболее удобных для получателей местах транспортных пересечений линий метро, автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов.

В дополнение к этому ЭСДК в Москве создал развитую курьерскую службу с большим автомобильным парком, которая осуществляет экспресс доставки по городу и области. Колл центр СДЭК поддерживает постоянную телефонную связь с клиентами по доставке заказов. Клиент может изменить время, а также место получения заказа, вызвать курьера для оформления заказа, получить консультацию менеджеров.

Благодаря усовершенствованиям в СДЭК стала популярна доставка заказов наложенным платежом. С ноября 2014 года клиенты получили опцию оплачивать наложенные платежи через терминалы в ПВЗ, банковскими карточками, а также другими доступными электронными способами. Введение сервиса «Наложка» повысило доверие участников торговли к этой форме оплаты товара. Кроме того, теперь курьеры снабжены эквайрингом и принимают наложенные платежи с банковской карточки в желательном для заказчика месте.

В конечном итоге, продуманный комплекс решений СДЭК определил создание полнофункционального сервиса курьерской доставки товаров для интернет магазинов, и занять компании лидирующий позиции в этом бизнесе.